Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году

По итогам прошлого года средняя зарплата учителей московских школ составила 117,9 тысячи рублей. Она складывается не только из оклада, но и из различных стимулирующих выплат.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы, в числе таких выплат - доплата за классное руководство, которую получают более 39 тысяч столичных учителей, доплата за активную работу в проекте "Московская электронная школа", ее получают порядка 56 тысяч городских педагогов. Также дополнительные выплаты положены и за результативность работы по итогам учебного года.