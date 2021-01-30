Один визит в мебельный салон сравняется по расходам с отпуском у моря

Из-за эпидемии коронавируса жители России стали вкладывать в обустройство квартир деньги, отложенные на отпуск. Эксперты крупного мебельного холдинга проанализировали траты 2020 года и сделали прогноз на 2021-й.

Если коронавирусные ограничения не будут сняты в ближайшее время, средний чек в салонах мебели станет сравним с ценой путевки на курорт. В прошлом году расходы россиян на покупку мебели выросли на восемь процентов.

- Это связано, в первую очередь, с переходом на удаленный режим работы, отсутствием возможности поехать в отпуск. Люди сидят дома, у них остается больше денег на обустройство квартиры, - пояснил заместитель коммерческого директора холдинга "Ангстрем" (Воронеж) Сергей Ярцев.

Так, в 2020 году прибыль салонов от продажи обеденных столов возросла на 445 процентов (до 32,8 миллиона рублей), прихожих - на 152, диванов - на 127. Значительные средства жители РФ вложили в обустройство домашних кабинетов - их продажи взлетели с 85 до 171 миллиона рублей.

По мнению Ярцева, если ограничительные меры останутся прежними, средний чек в мебельных салонах будет сопоставим с ценой поездки в Турцию. На расходы повлияло и удорожание продукции: сказался рост курса доллара и частичное закрытие границ, которое затруднило закупки комплектующих за рубежом.

Эксперты считают, что в 2021 году наибольшей популярностью будут пользоваться сопутствующие товары, мягкая мебель и прихожие. Покупатели будут ориентироваться на многофункциональную мебель, например, комоды и шкафы, где можно хранить все сразу: посуду, книги, аксессуары.

Спальни и гостиные россияне уже привели в порядок за 2020 год. Со смягчением карантинных мер начал гаснуть тренд на массовую закупку офисной мебели для жилого пространства. По мнению аналитиков, люди продолжат делать квартиры более комфортными, но с акцентом на функциональность и минимализм.

- Если раньше было модно купить целую гостиную - например, итальянскую классику, то сейчас это тумба под телевизор и две полки, - отметил Сергей Ярцев. - И спальни, и гостиные обставляют по минимуму. В небольших квартирах-студиях, которые пользуются спросом, умещается все - кухня, стиральная машина, диван с телевизором. Причем, как мы видим по фотографиям клиентов, все это стоит вперемешку, даже сложно определить, в каком стиле выполнен ремонт. Кстати, такая картина наблюдается не только в квартирах, но и в ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге, где до сих пор популярен стиль лофт.