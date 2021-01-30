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30.01.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Полиция допросила водителей, чьи автомобили встали в пробках из-за незаконной акции

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские идентифицировали по камерам видеонаблюдения автомобили, движение которых оказалось заблокировано в субботу 23 января в центре Москвы из-за несанкционированной акции.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Водители этих машин были допрошены в качестве пострадавших от действий правонарушителей. Допросы прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 267 УК РФ "приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

По данным следствия, в прошлую субботу группа граждан, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов о недопустимости подобных действий, организовала на Пушкинской площади в Москве несанкционированное массовое мероприятие.

"Ряд участников организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, что повлекло остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что следователи и дознаватели в ходе расследования изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего установили и допросили водителей, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции.

Кроме того, в полиции сообщили, что потерпевшими по этому делу признаны некоторые юридические лица, чьи представители также были допрошены. В полиции не уточняют, какие именно юрлица пострадали от действий участников незаконной акции. Скорее всего, речь идет о располагающихся в центре столицы ресторанах, магазинах, офисах компаний, работа которых была парализована 23 января.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В главке МВД по Москве также в субботу сообщили, что уже установлена сумма причиненного ущерба предприятиям Москвы.

"В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц", - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

Виновным по статье 267 УК РФ грозит штраф в размере от 100 тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, или принудительные работы на срок до одного года. Максимальное наказание - лишение свободы на 1 год.

Аналогичные уголовные дела по статье 267 УК РФ ранее были возбуждены во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ижевске.

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