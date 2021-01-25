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25.01.2021 11:45
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке и Петербурге возбуждены дела о перекрытии дорог в субботу

Текст: Иван Петров
Вслед за Москвой уголовные дела после блокирования дорог в ходе несогласованных акций, прошедших в минувшую субботу, возбуждены в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Об этом сообщают региональные управления МВД России.

Дела будут расследоваться по статье Уголовного кодекса РФ об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры. "Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ "приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения", - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия дорог, из-за этого скорая помощь не смогла проехать на четыре срочных вызова. По данным местной полиции, 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв движение транспорта. Полицейским пришлось организовать объезд. Отмечается, что с 14.30 до 17.20 участники акции заблокировали улицы и тем самым "создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медпомощи".

"С 14 часов скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией", - рассказали диспетчеры станции скорой помощи Владивостока. Отмечается, что все четыре машины медиков простояли в пробке около трех часов.

Днем ранее похожее уголовное дело возбудила московская полиция. "Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети столицы. По данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ "приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения", - сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.

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