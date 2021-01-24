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24.01.2021 22:24
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве

Текст: Владислав Куликов

Следователи столичного главка МВД возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог во время несогласованных акций в городе в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

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Как напомнили представители столичного главка МВД, в субботу на Пушкинской площади в Москве группой граждан "было организовано массовое мероприятие, не согласованное с органами исполнительной власти города". В мероприятии, по данным полиции, приняли участие около четырех тысяч человек.

"Полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции были пресечены, - подчеркнули в Главном управлении МВД России по Москве. - При этом ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы".

Фото: timabas / youtube
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По данному факту следователями Главного следственного управления (ГСУ) столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ - "приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

К слову, по данным судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году по этой статье были осуждены всего три человека. Но в конце прошлого года главой государства были подписаны поправки в данную статью, которые ввели уголовное наказание именно за умышленное блокирование дорог, если такие действия создали угрозу жизни и здоровью граждан.

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