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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2010, N 31, ст. 4164; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение легкого вреда здоровью, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух лет до двух лет шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух лет шести месяцев до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, -

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот пятидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

6. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин