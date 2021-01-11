Поправки в Уголовный кодекс ввели уголовное наказание за умышленное блокирование дорог, если такие действия создали угрозу жизни и здоровью граждан. Допустим, когда из-за перегороженной кем-то дороги "скорая помощь" не смогла приехать вовремя к человеку. Документ опубликован в "Российской газете".

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, теперь под УК будет попадать умышленное блокирование транспортных коммуникаций, которые могут создавать угрозу или причинять вред жизни и здоровью граждан. Если же угрозы нет и никаких тяжких последствий не возникло, то блокирование дорог будет наказываться по КоАП. Не попадут под УК и водители, вольно или невольно создающие пробки, например, из-за медленной езды по скоростным полосам или мелких аварий.

"Естественно, нарушения Правил дорожного движения, нарушения правил производства строительно-монтажных работ, погрузки, разгрузки грузов и так далее, которые также привели, допустим, к блокировке путепроводов, мостов, тротуаров, иных путей сообщения, будут квалифицироваться по соответствующим нормам Кодекса об административных правонарушениях, включая нормы главы 12 кодекса, и не повлекут уголовной ответственности", - подчеркнул Дмитрий Вяткин.