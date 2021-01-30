СКА разгромил "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ

В КХЛ определились еще два клуба, которые гарантировали себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

В Москве отчаянно цепляющийся за место в восьмерке "Спартак" принимал СКА. Команда Олега Знарка потерпела очередное поражение, проиграв питерцам со счетом 0:5. Благодаря этому СКА гарантировал себе место в плей-офф, "Спартак" же заметно осложнил себе эту задачу.

В составе победителей шайбы забросили Лукас Бенгтссон, Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов.

Этот результат также гарантировал выход в плей-офф и ярославскому "Локомотиву".