В Москве начнется строительство ТПУ "Текстильщики"

Строительство крупного ТПУ "Текстильщики" в Москве планируют начать до конца этого года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Перед нами стоит задача сделать общественный транспорт Москвы удобным и комфортным для пассажиров", - сказал вице-мэр.

Этим требованиям отвечает будущий транспортный хаб "Текстильщики". Он объединит станции метро "фиолетовой" ветки и БКЛ, а также остановку МЦД-2 и другие объекты.

Впоследствии в ТПУ появится и другая часть: с центром "Мои документы", паркингом и коммерческим сегментом.