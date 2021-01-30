В Москве открылись психологические онлайн-тренинги для школьников

Московские психологи научат более 2 тысяч школьников навыкам личностного развития. Об этом сообщает пресс-службе столичного департамента науки и образования.

На более 40 онлайн-занятий зарегистрировались свыше 2 тысяч ребят. Во время уроков специалисты Городского психолого-педагогического центра "прокачают" школьникам личностные навыки, необходимые для профессионального самоопределения и достижения успехов. Так, участники научатся правильно держать себя перед публикой, познакомятся с основами ораторского искусства, научатся справляться с волнением. Ребят обучат бороться с приступом неуверенности в себе и собственных силах.