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30.01.2021 13:09
Рубрика: Общество

Врач назвал последствия "погодных горок"

Текст: Сергей Бабкин

При резком изменении погоды даже у относительно здоровых людей могут возникнуть сонливость и беспокойство. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Во время "погодных горок" у людей может проявиться сонливость или, напротив, возбуждение, отметил Андрей Тяжельников. Для таких периодов характерны также слабость, рассеянность и головные боли.

"Наиболее остро изменение погоды чувствуют люди с пониженным или повышенным артериальным давлением, люди с заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата", - подчеркнул специалист.

Отметим, что в Москве в январе оттепели несколько раз сменялись похолоданием.

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