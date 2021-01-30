Врач назвал последствия "погодных горок"

При резком изменении погоды даже у относительно здоровых людей могут возникнуть сонливость и беспокойство. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Во время "погодных горок" у людей может проявиться сонливость или, напротив, возбуждение, отметил Андрей Тяжельников. Для таких периодов характерны также слабость, рассеянность и головные боли.

"Наиболее остро изменение погоды чувствуют люди с пониженным или повышенным артериальным давлением, люди с заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата", - подчеркнул специалист.

Отметим, что в Москве в январе оттепели несколько раз сменялись похолоданием.