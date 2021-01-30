Хабаровский аэропорт откроют для международного сообщения

Хабаровск стал единственным городом на Дальнем Востоке, где в ближайшее время откроют международное сообщение. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

"28 января вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. С учетом позитивной динамики в этом направлении, которая достигнута в ряде субъектов, было принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 8 городами. Из Дальнего Востока в этот перечень попал только Хабаровск. Авиационное сообщение возобновится с 8 февраля", - сказано в сообщении.

Как отмечают краевые власти, авиаперевозчики уже приступили к проработке маршрутов из Хабаровска. Планируется, что ближайший рейс состоится в апреле в Турцию - создана чартерная авиационная программа в Анталию.