Хабаровский аэропорт откроют для международного сообщения

Новости

Байден призвал конгресс как можно скорее оказать помощь американцам 04:25
Российские военные раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы 03:39
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные 03:37
Египет преодолел пик второй волны эпидемии коронавируса 02:55
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 02:30
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС 01:50
Житель Балашихи поджег жену во время семейной ссоры 01:30
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем 01:07
Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП 00:48
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 00:45
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области 00:31
Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до одиннадцати 29.01.2021
Канадцев лишили доступа к курортным странам 29.01.2021
В самарском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 29.01.2021
Спикер Палаты депутатов Италии получил спецмандат на формирование правительства 29.01.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки 29.01.2021
ВОЗ обеспокоена запретом ЕС на экспорт вакцин от коронавируса 29.01.2021
Посольство РФ жестко отреагировало на заявление США о коррупции в Болгарии 29.01.2021
Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто" 29.01.2021
СК возбудил дело по факту ДТП с десятью погибшими в Самарской области 29.01.2021
Замглавы МИД РФ провел консультации со своими греческими коллегами в Афинах 29.01.2021
Для эвакуации пострадавших в ДТП под Самарой привлекли авиацию 29.01.2021
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти 29.01.2021
Медведев допустил угрозу блокировки его страниц в зарубежных соцсетях 29.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 04:36
Рубрика: Экономика

Хабаровский аэропорт откроют для международного сообщения

Текст: Инесса Доценко

Хабаровск стал единственным городом на Дальнем Востоке, где в ближайшее время откроют международное сообщение. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран

"28 января вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. С учетом позитивной динамики в этом направлении, которая достигнута в ряде субъектов, было принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 8 городами. Из Дальнего Востока в этот перечень попал только Хабаровск. Авиационное сообщение возобновится с 8 февраля", - сказано в сообщении.

Как отмечают краевые власти, авиаперевозчики уже приступили к проработке маршрутов из Хабаровска. Планируется, что ближайший рейс состоится в апреле в Турцию - создана чартерная авиационная программа в Анталию.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС
Собянин: Больше половины москвичей переболели коронавирусом
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков