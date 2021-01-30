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30.01.2021 05:15
Рубрика: Общество

В Приморском океанариуме впервые появились на свет малыши осьминога

Текст: Инесса Доценко
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Фото: Приморский океанариум

Потомство гигантского осьминога впервые удалось получить в Приморском океанариуме. Как сообщается на сайте учреждения, несколько тысяч икринок самка отложила в середине августа, первые осьминожки начали вылупляться через пять месяцев, и сейчас их уже несколько десятков.

Фото: Пресс- служба Приморского океанариума.
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Событие можно назвать уникальным.

- В искусственных условиях гигантских осьминогов сложно разводить по той простой причине, что у них очень длительный период эмбрионального развития и очень длительный планктонный период, который начинается после того, как осьминожки выходят из яйца, и эта планктонная стадия самая критичная, - пояснил один из ведущих в РФ специалистов по головоногим, кандидат биологических наук Олег Катугин.

"Многодетная мама" попала в океанариум в мае уже осемененной. Там смогли продолжить природный цикл и получить потомство. Не обошлось и без проблем.

- У нас самка ухаживала за кладкой около полутора месяцев, но, видимо, та клейкая основа, на которую осьминог крепит яйца, не предназначена для стекла, и грозди икринок стали отваливаться от стенки аквариума, поэтому мне пришлось их забрать и поместить отдельно, - рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Юрий Некотинев.

Ученые постарались разработать рацион и для мамы, и для малышей. В природе осьминоги, после того как отложили яйца, перестают питаться. Ухаживая за кладкой, самка обычно в конце концов погибает от истощения. Но осьминожиха в Приморском океанариуме не отказывается от живого гребешка и чувствует себя неплохо. А малышам подобрали корм в виде артемии разных размеров - маленькие (размер новорожденных не превышает нескольких миллиметров) хищники сразу после появления на свет уже способны охотиться на этих рачков.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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