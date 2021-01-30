Современный библиотекарь готов ради читателя на все. Не только посоветует подходящую книгу - но и предстанет в образе известного литературного героя. Сотрудники нижегородских библиотек - тому пример. Они издали для читателей календарь с персонажами любимых книг, которых сами и сыграли.

Гоголевская Панночка, шолоховская Аксинья, Раскольников из романа Достоевского, чеховские три сестры, пушкинская сватья баба Бабариха, Анна Каренина, Нунча из "Сказок об Италии" Горького - все эти роли сыграли сотрудники библиотек Автозаводского района Нижнего Новгорода. Придумала этот календарь Ольга Солкина, специалист по связям с общественностью. "Библиотекари всегда готовы к экспериментам", - говорит Ольга. Предложила - и все ее охотно поддержали.

Думали привлечь театры, чтобы помогли с костюмами и гримом. Но с пандемией - столько сложностей, что решили справиться своими силами.

Заведующая библиотекой имени Маяковского Наталья Железнова, перевоплотившаяся в гоголевскую Пульхерию Ивановну, призналась, что изящным чепчиком XIX века ей послужила блузка, в которой когда-то ее дочь пошла в первый класс. "Старосветская помещица получилась, на мой взгляд, вполне веселой и милой. Результат всем понравился невероятно: показывала фотографии сестре - она в восторге", - говорит Наталья Валерьевна.

Со своим реквизитом на съемки пришел и Родион Раскольников - библиотекарь Центра деловой и правовой информации Илья Бегунов. "Было интересно и сложно. Я не такой мрачный человек, как мой герой. Съемки длились более трех часов - и получилось, кажется, неплохо", - признается Илья.

Пульхерия Ивановна – Наталья Железнова, Панночка – Екатерина Шванева, Родион Раскольников – Илья Бегунов, Солоха – Марина Омельченко. Фото: Юлия Горшкова

Гоголевская Панночка - сотрудница библиотеки имени Радищева Екатерина Шванева - рассказала: "Я профессионально занимаюсь танцами, выступаю на сцене, примерить еще один образ оказалось очень интересно".

Календарь библиотекари не только придумали и отсняли своими силами, но и издали на свои средства. Тираж небольшой - несколько сотен экземпляров. Авторы проекта планируют дарить его самым активным читателям. А их немало - даже в цифровую эпоху.

- Я росла вместе со своим читателем, - вспоминает Наталья Железнова, - В библиотечной системе работаю с 1987 года, сначала это был младший абонемент. Затем подростки, которых я до сих пор считаю самой интересной аудиторией. А теперь и взрослые. Читают очень активно. Какое-то время была волна интереса к периодике, теперь читатель вернулся к художественной литературе".

Но сейчас библиотека становится еще и пространством для образования и досуга. Илья Бегунов, культуролог по образованию, увлекается художественными промыслами, садоводством и цветами. Охотно проводит бесплатные мастер-классы и лекции для всех желающих.

- Библиотека всегда была территорией смыслов. Она и сегодня ничуть не устарела, - считает Ольга Солкина. - В эпоху интернета здесь не столько доступный ресурс информации (у каждого сейчас свой компьютер и смартфон), сколько фильтр, помогающий читателю услышать компетентные мнения, получить точные сведения из проверенных источников. Библиотекарь помогает фильтровать. Для думающего человека здесь по-прежнему - пространство будущего.