Гоголевская Панночка, шолоховская Аксинья, Раскольников из романа Достоевского, чеховские три сестры, пушкинская сватья баба Бабариха, Анна Каренина, Нунча из "Сказок об Италии" Горького - все эти роли сыграли сотрудники библиотек Автозаводского района Нижнего Новгорода. Придумала этот календарь Ольга Солкина, специалист по связям с общественностью. "Библиотекари всегда готовы к экспериментам", - говорит Ольга. Предложила - и все ее охотно поддержали.
Думали привлечь театры, чтобы помогли с костюмами и гримом. Но с пандемией - столько сложностей, что решили справиться своими силами.
Заведующая библиотекой имени Маяковского Наталья Железнова, перевоплотившаяся в гоголевскую Пульхерию Ивановну, призналась, что изящным чепчиком XIX века ей послужила блузка, в которой когда-то ее дочь пошла в первый класс. "Старосветская помещица получилась, на мой взгляд, вполне веселой и милой. Результат всем понравился невероятно: показывала фотографии сестре - она в восторге", - говорит Наталья Валерьевна.
Со своим реквизитом на съемки пришел и Родион Раскольников - библиотекарь Центра деловой и правовой информации Илья Бегунов. "Было интересно и сложно. Я не такой мрачный человек, как мой герой. Съемки длились более трех часов - и получилось, кажется, неплохо", - признается Илья.
Гоголевская Панночка - сотрудница библиотеки имени Радищева Екатерина Шванева - рассказала: "Я профессионально занимаюсь танцами, выступаю на сцене, примерить еще один образ оказалось очень интересно".
Календарь библиотекари не только придумали и отсняли своими силами, но и издали на свои средства. Тираж небольшой - несколько сотен экземпляров. Авторы проекта планируют дарить его самым активным читателям. А их немало - даже в цифровую эпоху.
- Я росла вместе со своим читателем, - вспоминает Наталья Железнова, - В библиотечной системе работаю с 1987 года, сначала это был младший абонемент. Затем подростки, которых я до сих пор считаю самой интересной аудиторией. А теперь и взрослые. Читают очень активно. Какое-то время была волна интереса к периодике, теперь читатель вернулся к художественной литературе".
Но сейчас библиотека становится еще и пространством для образования и досуга. Илья Бегунов, культуролог по образованию, увлекается художественными промыслами, садоводством и цветами. Охотно проводит бесплатные мастер-классы и лекции для всех желающих.
- Библиотека всегда была территорией смыслов. Она и сегодня ничуть не устарела, - считает Ольга Солкина. - В эпоху интернета здесь не столько доступный ресурс информации (у каждого сейчас свой компьютер и смартфон), сколько фильтр, помогающий читателю услышать компетентные мнения, получить точные сведения из проверенных источников. Библиотекарь помогает фильтровать. Для думающего человека здесь по-прежнему - пространство будущего.