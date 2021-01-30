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30.01.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Российская женская сборная по баскетболу готовится к квалификации ЧЕ-2021

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России по баскетболу в Оренбурге под началом главного тренера Александра Ковалева готовится к играм квалификации чемпионата Европы-2021, которые пройдут в этом городе в начале февраля.

На сбор в Оренбурге вызваны 16 баскетболисток, на игры можно заявлять не более дюжины спортсменок.

Вот состав команды:

разыгрывающие и атакующие защитники: Анна Буровая ("Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирская обл.), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярский край), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар);

форварды: Аделина Абайбурова ("Енисей"), Раиса Мусина, Анастасия Олаири Косу (обе - "Динамо", Курск), Александра Марченкова ("Ника"), Анастасия Шилова. Ксения Тихоненко, Дарья Намок (все - "Надежда"), Дарья Репникова ("Спарта энд К");

центровые: Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск).

Фото: www.eurocupbasketball.com
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Обратим внимание на новые имена в списке кандидатов в команду - это Марченкова и Репникова. И ранее уже привлекавшейся к просмотрам Косу - всего 15 лет.

Дело в том, что в руководстве Российской федерации баскетбола (РФБ) принято решение усилить национальную сборную по новой олимпийской дисциплине "3х3" (ранее известной как стритбол) достаточно известными игроками "классики 5х5". Наиболее яркий пример - Жосселина Майга, уже не раз игравшая в финальных турнирах чемпионата Европы 5х5.

Именно в Оренбурге и состоятся игры завершающего "окна" отбора на Евро-2021 (пройдет 17-27 июня во французском Страсбурге и испанской Валенсии). Соберутся все четыре команды квалификационной группы "C" - Россия, Босния и Герцеговина, Эстония и Швейцария.

Расписание такое: 4 февраля. Босния и Герцеговина - Швейцария, Россия - Эстония. 6 февраля. Эстония - Босния и Герцеговина, Россия - Швейцария. Текущее положение команд: Россия - 3 победы - 1 поражение, Босния и Герцеговина - 3-1, Швейцария - 2-2, Эстония - 0-4.

В случае равенства показателей по победам у России и босниек на финише турнира преимущество по личным встречам будет у нашей сборной (1-1, игровые очки "плюс 3") - 69:70 в Оренбурге осенью 2019-го и 72:68 в Сараево в ноябре прошлого года.

На Евро-2021 выйдут победители всех девяти групп и еще пять сборных со вторых мест, которые определятся по дополнительным показателям. Автоматически попали на финальный турнир Испания, Франция (как страны-организаторы). В квалификационном цикле уже недосягаемы для своих конкурентов Бельгия и Сербия.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер женской сборной России:

- Первая тренировка в моем родном Оренбурге прошла в неполном составе. Игроки прибывали на сбор постепенно, освобождаясь из своих клубов Премьер-лиги. Мы поработали в бесконтактном режиме, побросали, потянулись, уделили особое внимание кондициям. Вскоре состав стал уже "боевым".

Главное - все девушки живы-здоровы. У нас не так много времени, а новичков в команде хватает - пять человек. Работаем над новыми комбинациями, вспоминаем старые. Настраиваемся только на две победы, которые автоматически выведут нас на финальный турнир чемпионат Европы.

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