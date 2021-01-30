В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком пострадали пассажиры

В городе Октябрьском на проспекте Ленина произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД по Республике Башкортостан, управлявший автобусом ПАЗ 49-летний местный житель допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, который убирал снег. В результате аварии пассажирка получила травмы.

- Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Автобус выполнял второй рейс по маршруту "35-й микрорайон - 16-я школа". По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек, - уточнили подробности ДТП в госавтоинспекции.