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30.01.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком пострадали пассажиры

Текст: Гульназ Данилова

В городе Октябрьском на проспекте Ленина произошла авария с участием пассажирского автобуса.

В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области

Как сообщили в ГИБДД по Республике Башкортостан, управлявший автобусом ПАЗ 49-летний местный житель допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, который убирал снег. В результате аварии пассажирка получила травмы.

- Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Автобус выполнял второй рейс по маршруту "35-й микрорайон - 16-я школа". По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек, - уточнили подробности ДТП в госавтоинспекции.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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