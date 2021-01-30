В ДТП с певцом Сумишевским погиб глава красноярского союза десантников

В ДТП на трассе под Красноярском погиб председатель регионального Союза десантников Александр Гуляков. Известный российский певец Ярослав Сумишевский и его супруга получили травмы и были госпитализированы.

ДТП произошло 30 января на 70 км автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое. Александр Гуляков доставлял певца Ярослава Сумишевского на концерт в селе Солгон Ужурского района на автомобиле Toyota.

- По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автоцистерной Scania, которая двигалась без груза, - сообщает УМВД России по Красноярскому краю. - После этого автомобиля Toyota столкнулся с внедорожником Suzuki, двигавшемся в попутном направлении.

От полученных травм Александр Гуляков скончался на месте происшествия. Его пассажиры были госпитализированы.

- Со мной все хорошо, отделался сотрясением, - сообщает Ярослав Сумишевский на своей странице в социальной сети. - Давайте молиться за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме.