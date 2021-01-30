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30.01.2021 12:28
Рубрика: Власть

Черноморский флот пополнился новым кораблем с ракетами "Калибр"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В состав 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота вошел новый малый ракетный корабль "Грайворон", вооруженный ракетами "Калибр".

Церемония состоялась сегодня в Севастополе. Сначала Андреевский флаг был освящен во флотском храме Архистратига Михаила, а затем поднят на палубе корабля в присутствии членов экипажа, начальника главного штаба ВМФ России Александра Витко, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

- За последние два года в состав 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ вошли три корабля этого проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", - сообщил Александр Витко. -"Грайворон" с ракетным комплексом "Калибр" значительно повысит боевые возможности соединения.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Адмирал напомнил, что "Грайворон" - девятый корабль серийного проекта "Буян-М", представители серии уже не раз показали свою боевую эффективность.

- Возможности оружия были многократно и убедительно продемонстрированы миру кораблями ЧФ и Каспийской флотилии в ходе ракетных атак по позициям террористов в Сирии, - сказал Витко.

По его словам, за 2020 год на ЧФ поступили 16 новейших боевых кораблей и судов обеспечения, в результате состав флота обновился на 70 процентов.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов рассказал, что до конца 2021 года ЧФ получит еще шесть новых боевых кораблей и четыре вспомогательных, среди них - патрульный корабль. Он высоко отозвался о качестве и характеристиках МРК "Грайворон".

- Группировка таких кораблей увеличена, мощь ЧФ возросла, - уверен Осипов.

Представитель Зеленодольского судостроительного завода сообщил, что на верфи сейчас строятся еще три корабля серии "Буян-М".

Экипажу МРК "Грайворон" в ближайшее время предстоит отработать курсовые задачи, а в феврале моряки приступят к боевой подготовке.

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