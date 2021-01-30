МЧС предупредило об опасности схода лавин в Крыму

Главное управление МЧС по Республике Крым предупредило местных жителей и туристов о высокой вероятности схода снежных лавин в горной местности.

На полуострове в субботу 30 января сохраняется штормовое предупреждение: Крым еще остается в зоне холодного арктического фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильный, на дорогах гололедица. А юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +5…+10, в горах 0…-5 градусов.

В последующие дни интенсивность осадков уменьшится, снег перейдет в дождь, ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 4-6 градусов.

Между тем синоптики Крымского гидрометцентра заявляют о высокой лавиноопасности: из-за угрозы схода снежных лавин в предстоящие дни лучше воздержаться от походов в горы. Причина в том, в последние двое суток на полуострове прошло несколько залповых снегопадов в виде мокрого снега - местами образовался снежный покров до 10 сантиметров.