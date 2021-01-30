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30.01.2021 14:56
Рубрика: Экономика

Сочи за январь посетили 650 тысяч туристов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи за первый месяц этого года побывали 650 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе администрации курортного города. Речь идет обо всех видах отдыхающих, приехавших как самостоятельно, на электричках, автомобилях, на один-два дня, так и о тех, кто купил путевки от турагентств и прибыл самолетом, либо на поезде.

Фото: iStock
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По данным мэрии города, прирост турпотока составил 3,3 процента по сравнению с январем 2020 года. Эта цифра была озвучена на заседании оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона.

Сейчас в Сочи одновременно находятся 77,5 тысячи туристов, а загрузка отелей в горном кластере составляет от 60 до 80 процентов.

"Активный курортный сезон продолжается. В эти выходные на склонах Красной Поляне катаются свыше 5,5 тысячи лыжников и сноубордистов, - сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Накануне в пунктах проката прошли профилактические проверки соблюдения требований по обработке горнолыжного снаряжения дезинфицирующими средствами с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Нарушений в работе прокатов не выявлено, график обработки соблюдается".

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