Владимир Путин назначил врио главы федеральной территории "Сириус"

Временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" назначен Андрей Столяров. Такой указ подписал президент.

Столяров будет работать на этой должности до назначения главы администрации федеральной территории, говорится в указе.

Также Владимир Путин дополнил перечень государственных должностей, добавив туда члена Совета федеральной территории "Сириус", председателя и зампредседателя Совета, а также главу администрации этой федеральной территории.

Напомним, что "Сириус" в Имеретинской долине стал первой федеральной территорией в России.