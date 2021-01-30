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30.01.2021 17:17
Рубрика: Власть

Владимир Путин назначил врио главы федеральной территории "Сириус"

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" назначен Андрей Столяров. Такой указ подписал президент.

Фото: РИА Новости
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Столяров будет работать на этой должности до назначения главы администрации федеральной территории, говорится в указе.

Также Владимир Путин дополнил перечень государственных должностей, добавив туда члена Совета федеральной территории "Сириус", председателя и зампредседателя Совета, а также главу администрации этой федеральной территории.

Напомним, что "Сириус" в Имеретинской долине стал первой федеральной территорией в России.

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