Фото: Свердловская музкомедия впервые поставила мюзикл "Одолжите тенора"

Как всегда в Свердловской музкомедии, "легкий и несерьезный" спектакль в итоге впечатляет масштабом и серьезным подходом. Великолепные декорации, вмещающие четыре локации - грандиозный оперный театр, лобби "Гранд-отеля", экстравагантно украшенное к приезду звезды, гостиничный коридор и отельный люкс, неимоверное количество восхитительные костюмов (художник-постановщик Анастасия Пугашкина, по костюмам - Эльвира Галимулина). Огромное количество персонажей - при том, что ни один из них не остается в тени, даже каждому артисту хора досталось по нескольку острохарактерных эпизодических ролей. И артисты балета, танцующие степ.
В очередной раз этот спектакль напомнил о том, какие блистательные актеры работают в труппе. Заслуженный артист России Павел Дралов (директор Кливленд Гранд-опера Генри Сандерс) наконец-то получил роль, достойную его таланта и профессионализма если уж не глубиной, то масштабом. Антон Сергеев (суфлер Макс Гербер) стал чудесным открытием для зрителей Кливленда и Екатеринбурга. Великолепный дуэт заслуженного артиста России Николая Капленко (звезда оперной сцены Тито Мерелли) и Татьяны Мокроусовой (сеньора Мерелли) в силу своей репутации не удивил вокалом, всегда безупречным, но порадовал новыми гранями драматического таланта.
Кстати о вокале. Мюзикл, рассказывающий об опере, конечно, позволил себе несколько изящных шпилек в адрес "коллеги", но зато и во всей красе показал вокальные возможности своих артистов, исполнивших фрагменты известных оперных партий, - и как! Моментами это был настоящий бенефис заслуженной артистки России Светланы Кочановой.
- Помимо эффектных, стопроцентно "мюзикловых" номеров, в спектакле, конечно, нашлось место классическому вокалу: ссора между Тито и его супругой Марией начинается как мюзикл, а затем переходит в классический оперный дуэт россиневского плана. А Светлане Кочановой в роли провинциальной примадонны Дианы придется исполнять фрагменты из десяти знаменитых женских оперных арий из "Богемы", "Лючии ди Ламмермур", "Чио-Чио-Сан", - рассказывает дирижер-постановщик спектакля Антон Ледовский.
Мюзикл "Одолжите тенора", поставленный впервые в России, - к тому же дебют в российском репертуарном театре молодого режиссера Антона Музыкантского. Первый блин вышел отнюдь не комом, зрители, которые присутствуют и на сцене, и в зале, явно получают удовольствие от классической комедии положений, жанра, всегда востребованного зрителями, как витамин D в осенне-зимний период. Разборки сразу трех ревнивых Отелло и трех темпераментных Дездемон кого угодно заставят забыть о меланхолии, а стремительный, ни в одной сцене не провисающий темпоритм всего действия захватывает в свой водоворот и персонажей, и зрителей.