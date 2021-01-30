Фото: Свердловская музкомедия впервые поставила мюзикл "Одолжите тенора"

По сюжету мюзикл "Одолжите тенора" - это театр в театре: в Кливленд Гранд-опера должен состояться спектакль с участием приглашенной звезды, величайшего тенора современности Тито Мерелли. Этот спектакль спасет театр, переживающий не лучшие времена: билеты на гала-показ оперы проданы по баснословной цене, приглашен весь бомонд, ожидается визит президента, после спектакля намечается роскошный банкет. Но, разумеется, все идет не по плану, Мерелли опаздывает, устраивает скандал, по ошибке принимает лошадиную дозу успокоительного… и за полчаса до спектакля выяснится, что петь некому. Но незаменимых, как известно, нет, особенно в провинциальном театре, где привыкли выкручиваться во имя торжества искусства и на радость зрителям.

Как всегда в Свердловской музкомедии, "легкий и несерьезный" спектакль в итоге впечатляет масштабом и серьезным подходом. Великолепные декорации, вмещающие четыре локации - грандиозный оперный театр, лобби "Гранд-отеля", экстравагантно украшенное к приезду звезды, гостиничный коридор и отельный люкс, неимоверное количество восхитительные костюмов (художник-постановщик Анастасия Пугашкина, по костюмам - Эльвира Галимулина). Огромное количество персонажей - при том, что ни один из них не остается в тени, даже каждому артисту хора досталось по нескольку острохарактерных эпизодических ролей. И артисты балета, танцующие степ.

В очередной раз этот спектакль напомнил о том, какие блистательные актеры работают в труппе. Заслуженный артист России Павел Дралов (директор Кливленд Гранд-опера Генри Сандерс) наконец-то получил роль, достойную его таланта и профессионализма если уж не глубиной, то масштабом. Антон Сергеев (суфлер Макс Гербер) стал чудесным открытием для зрителей Кливленда и Екатеринбурга. Великолепный дуэт заслуженного артиста России Николая Капленко (звезда оперной сцены Тито Мерелли) и Татьяны Мокроусовой (сеньора Мерелли) в силу своей репутации не удивил вокалом, всегда безупречным, но порадовал новыми гранями драматического таланта.

Кстати о вокале. Мюзикл, рассказывающий об опере, конечно, позволил себе несколько изящных шпилек в адрес "коллеги", но зато и во всей красе показал вокальные возможности своих артистов, исполнивших фрагменты известных оперных партий, - и как! Моментами это был настоящий бенефис заслуженной артистки России Светланы Кочановой.

- Помимо эффектных, стопроцентно "мюзикловых" номеров, в спектакле, конечно, нашлось место классическому вокалу: ссора между Тито и его супругой Марией начинается как мюзикл, а затем переходит в классический оперный дуэт россиневского плана. А Светлане Кочановой в роли провинциальной примадонны Дианы придется исполнять фрагменты из десяти знаменитых женских оперных арий из "Богемы", "Лючии ди Ламмермур", "Чио-Чио-Сан", - рассказывает дирижер-постановщик спектакля Антон Ледовский.

Мюзикл "Одолжите тенора", поставленный впервые в России, - к тому же дебют в российском репертуарном театре молодого режиссера Антона Музыкантского. Первый блин вышел отнюдь не комом, зрители, которые присутствуют и на сцене, и в зале, явно получают удовольствие от классической комедии положений, жанра, всегда востребованного зрителями, как витамин D в осенне-зимний период. Разборки сразу трех ревнивых Отелло и трех темпераментных Дездемон кого угодно заставят забыть о меланхолии, а стремительный, ни в одной сцене не провисающий темпоритм всего действия захватывает в свой водоворот и персонажей, и зрителей.