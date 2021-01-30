Пьяный житель Когалыма обстрелял банк и здание отдела МВД из ружья

Житель Когалыма расстрелял из охотничьего ружья здание отдела МВД и банк, а затем направил оружие на полицейского.

Правоохранители сначала ограничились предупредительным выстрелом в воздух, но затем вынуждены были открыть огонь по буйному гражданину. Мужчина был ранен, его доставили в больницу. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Среди полицейских и мирного населения пострадавших в результате инцидента нет.

Следственный отдел ОМВД России по Когалыму возбудил против мужчины уголовное дело о хулиганстве. Действия правоохранителей также проверят: предварительно, оружие они применили правомерно.