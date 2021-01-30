В Екатеринбурге экстренно сел самолет из Сеула

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился Boeing-787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT, следовавший по маршруту Сеул - Варшава.

По данным "Интерфакса", борт пришлось посадить из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Приземление прошло благополучно, и уже через два часа лайнер отправился в пункт назначения - варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, Dreamliner - редкий гость в Кольцово. Это один из самых современных дальнемагистральных самолетов в мире, у польской авиакомпании таких лайнеров восемь.