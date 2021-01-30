Самую маленькую рептилию Земли нашли на Мадагаскаре

Ученые открыли новый вид крошечных хамелеонов-брукезий. Они - самые мелкие в мире из известных на сегодня. Рептилий обнаружили на Мадагаскаре. По данным исследователей, длина тела взрослых особей-самцов составляет всего тринадцать с половиной миллиметров. Не исключено, что эти хамелеоны могут быть самыми маленькими рептилиями на Земле.

Изучено около тридцати видов брукезии, так называют этих "малышей". А команде исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена удалось обнаружить еще один, оказавшийся еще меньше всех из известных сегодня.

Герпетологи поймали двух крошечных рептилий светло-коричневой расцветки - самца и самку, отличавшихся от своих сородичей. Новый вид был назван Brookesia nana. Причем, самец оказался меньше самки, при этом ученые обратили внимание на относительно большой размер (при маленьком теле) его совокупительных органов, длина которых составляет два с половиной миллиметра. По мнению исследователей, это связано с тем, что самки вида намного более крупные, чем самцы, поэтому последним пришлось обзавестись такими половыми органами, чтобы оплодотворять партнерш.

Миниатюрные брукезии обитают в лесах горного массива Сурата. Увы, как и в других местах Мадагаскара, деревья здесь активно выжигают и вырубают для нужд человека. Недавно на территории обитания нового вида был создан заповедник, но на Мадагаскаре статус охраняемых территорий редко дает им реальную защиту. Не случайно первооткрыватели предлагают присвоить рептилиям-малышам статус вида, находящегося на грани полного исчезновения.