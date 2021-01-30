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30.01.2021 18:41
Рубрика: Общество

Роскомнадзор требует от Telegram удалить персональные данные силовиков

Текст: Иван Петров

В Роскомнадзоре сообщили, что получили ряд обращений граждан о публикации персональных данных сотрудников правоохранительных органов в мессенджере Telegram.

Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch
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В связи с этим ведомство направило обращение руководству компании "о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных".

В письме отмечается, что публикация информации о гражданах без их согласия противоречит закону "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", - заключили в надзорном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из Telegram-каналов стали публиковать данные - ФИО, адреса и другие персональные данные - о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые обеспечивали общественный порядок на прошедших 23 января несанкционированных акциях.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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