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30.01.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях

Текст: Владимир Баршев

Роскомнадзор вызвал представителей самых популярных социальных сетей, чтобы разъяснить им ответственность за неудаление призывов участвовать в массовых несанкционированных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Организаторы незаконных акций вновь призывают подростков на улицы

"Представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и ВКонтакте вызваны в Роскомнадзор. В адрес руководства социальных сетей направлены письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января. Там отметили, что "в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий".

"Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает ст.15.3 Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщили в Роскомнадзоре.

Фото: Следственный комитет РФ
Правонарушителей по итогам незаконных акций 23 января находят по соцсетям

Согласно ст.13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети джвлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Сегодня пресс-служба ведомства сообщила, что отечественные и зарубежные социальные сети после получения требований Генпрокуратуры начали активно удалять новые призывы к несовершеннолетним принять участие в неразрешенных массовых акциях 31 января.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

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