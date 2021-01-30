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30.01.2021 18:39
Рубрика: Спорт

Саночник Репилов выиграл третье в карьере золото чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в немецком Кенигзее.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В субботу на чемпионате мира прошли соревнования среди одиночников. Уже после первой попытки стало понятно, что за титул поведут борьбу немец Феликс Лох и россиянин Роман Репилов.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
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В первой попытке Лох опередил россиянина на 0,002 секунды. Однако вторая попытка Реполова оказалась идеальной. Он выиграл у немца 0,06 секунды, став чемпионом мира.

Третье место занял австриец Давид Гляйршер, а в десятку сильнейших вошел Семен Павличенко, ставший восьмым.

Репилов завоевал уже третье золото чемпионатов мира в карьере, став первым в истории отечественного санного спорта, кому удалось трижды подняться на высшую ступень пьедестала почета на мировых первенствах.

Из-за санкций со стороны WADA российская команда выступает на чемпионате мира без флага и гимна с символикой национальной федерации.

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