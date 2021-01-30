Шредер видит значение "Северного потока-2" для следующих поколений

"Северный поток-2" призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию не совпадают с мнением большинства жителей Германии, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

По словам политика, сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию США "наносит вред окружающей среде, он также дороже и менее удобен в использовании", нежели трубопроводный газ.

"Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - цитирует РИА Новости Шредера.

Газопровод "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию, готов на 90 процентов. Но опасаясь санкций со стороны США, из проекта вышли несколько европейских компаний. С приходом в Белый дом Джо Байдена позиция американцев по этому вопросу не изменилась.

Немецкие власти заинтересованы в том, чтобы проект был завершен. При этом отмечается, что российский газ нужен для заполнения бреши, которая образуется из-за постепенного отказа страны от ядерной и угольной энергетики.

Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания создало Фонд защиты климата и окружающей среды, который впрок закупает необходимое для строительства оборудование и материалы, выводя из-под угрозы санкций поставщиков и подрядчиков.