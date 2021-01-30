СК расследует дело банды, которая создавала сайты-двойники

Следственный комитет предъявил обвинение человеку, чьё имя пока неизвестно широкой общественности. Но вот итоги его работы почувствовали на себе многие любители театральных премьер и больших соревнований. Зовут этого гражданина Алексей Куринов . Он прекрасно знает, что его ищут и сейчас скрывается. Расследованием его криминальной деятельности занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

В этом подразделении работают над уголовным делом о незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия. По этому делу и предъявлено обвинение Алексею Куринову - генеральному директору Simple Life Innovations.

По ходатайству следствия обвиняемому, который находился в федеральном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вот что рассказали про это необычное дело в Следственном комитете. По их версии, Куринов был участником преступной группы, в которой он "осуществлял руководство специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-"двойников" в сети интернет".

С 2018 по 2020 годы Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-"двойников" ведущих учреждений культуры России, а также спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", ФК "Спартак Москва" и других.

Через эти ресурсы соучастники продавали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия ведущих театров и стадионов страны. Наторговали по подсчётам следствия на сумму более 1 миллиарда рублей. Полученные деньги шли на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на фиктивных руководителей, а затем снимались со счётов и распределялись между участниками преступной группы.

Понятно, что никакого разрешения у правообладателя на продажу билетов не было. Кроме того, подчёркивают в СК, в доменных именах, а также на самих сайтах-"двойниках", созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, уже прекращена.

Известно, что в эту незаконную деятельность было вовлечено больше 150 человек: IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

Для конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов шло с использованием интернет-телефонии. Реализация билетов проходила через колл-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире. Кроме Куринова установлены еще трое его соучастников, в том числе организатор преступной группы, который находится в федеральном розыске.

Во время предварительного следствия был установлен факт невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были куплены гражданами на сайтах-"двойниках" по сильно завышенным ценам. В этом Следственный комитет увидел признаки мошенничества.

Следователи вместе с оперативными службами МВД продолжают устанавливать потерпевших и ищут соучастников обвиняемых по уголовному делу.