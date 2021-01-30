"Спартак" должен оформить трансфер Промеса до 31 января

Руководство "Аякса" намерено завершить сделку по продаже нападающего Куинси Промеса в "Спартак" до конца января. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Майк Вервей.

Сообщается, что голландский клуб намерен продать игрока только за ту сумму, которую считает приемлемой.

При этом крайний срок сделки - 31 января, поскольку у "Аякса" есть свои планы по усилению состава в случае ухода Промеса.

Сам голландец не против вернуться в "Спартак", в составе которого завоевал чемпионский титул. В 2018 году он перешел в "Севилью", а годом позже оказался в "Аяксе".