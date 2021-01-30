СК возбудил дело о мошенничестве в отношении спонсора ФБК

Сегодня Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело против фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко. Этот человек финансировал признанный у нас в стране иноагентом Фонд борьбы с коррупцией. Хоменко подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, объяснила представитель СК.

В ведомстве Александра Бастрыкина уверяют, что деньги, а это более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками.

По имеющимся у Следственного комитета сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО - иноагентов), в настоящее время он скрывается на территории Украины.

В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники столичной полиции. Следствие разыскивает соучастников преступлений.