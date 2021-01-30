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30.01.2021 12:33
Рубрика: В мире

Трампа могут выселить из его резиденции во Флориде

Текст: Максим Макарычев

Дональда Трампа могут выселить из его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президент США вернулся туда 20 января, пропустив инаугурацию Джо Байдена, заявив, что переезжает в солнечный штат на постоянное место жительства.

Фото: AFP/ALEX EDELMAN
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Однако, согласно юридическим нормам, он оформил это место как гольф-клуб, а не как дом, поэтому не может проживать в нем постоянно.

Использование Мар-а-Лаго в качестве постоянной резиденции или офиса бывшего президента Дональда Трампа находится на юридическом рассмотрении в городе Палм-Бич, и это соглашение может быть обсуждено на предстоящем заседании городского совета 9 февраля, сообщил CNN сити-менеджер Палм-бич Крик Блуэн.

Когда Трамп превратил частную резиденцию в гольф-клуб, он договорился с городскими властям об ограничении его пребывания в Мар-а-Лаго. Трамп согласился соблюдать правило нахождения в резиденции 21 день в году. Однако Трамп превысил это число, гораздо чаще оставаясь в Мар-а-Лаго, будучи президентом.

По информации местных СМИ, жители этого фешенебельного курорта во Флориде не заинтересованы в том, чтобы Трамп сделал клуб своим постоянным домом после того, как он уехал из Белого дома. Со своей стороны, Trump Organization сообщила, что нет никаких документов или соглашений, запрещающих президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции.

Трамп купил бывшее поместье Марджори Мерривезер Пост в 1985 году и впоследствии превратил его в клуб для вип-гостей в 1993 году. План заключался, как и в большинстве проектов Трампа, исключительно в получении прибыли.

Тем не менее, чтобы превратить частную резиденцию в бизнес, приносящий доход, Трамп должен был согласиться с определенными ограничениями, на введении которых настояли местные жители. Например, в Мар-а-Лаго могло быть не более 500 членов клуба, существовали правила, касающиеся парковки и движения, а члены клуба, включая Трампа, не могли проводить в Мар-а-Лаго более семи дней подряд или не более трех недель в год.

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