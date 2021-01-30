У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел

Всем новостям новость: исключительный хоррор 2008 года "Монстро" от Мэтта Ривза, положивший начало пока небольшой, но довольно причудливой киновселенной, получит прямой сиквел.

Как передает THR, компании Джей Джей Абрамса Bad Robot и студия Paramount уже запустили проект в разработку.

Сценарием картины занимается Джо Бартон ("Ритуал", сериал "Люди"). Абрамс - продюсер, как и в случае с первым фильмом.

Режиссера, каста и даты премьеры у фильма пока нет. Сюжет не разглашается. Хотя известно от источника, что авторы намерены воздержаться от формата "найденное видео" (в нем была решена стартовая картина линейки).

Напомним, что после "Монстро" в серии вышли отличный "Кловерфилд, 10" и неровно принятый странноватый сайфай "Парадокс Кловерфилда".