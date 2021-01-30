Новости

Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 14:59
Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3" 14:45
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 14:40
Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 14:21
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07

У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел

Новости
    30.01.2021, 15:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Всем новостям новость: исключительный хоррор 2008 года "Монстро" от Мэтта Ривза, положивший начало пока небольшой, но довольно причудливой киновселенной, получит прямой сиквел.

Фото: kinopoisk.ru
Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3"

Как передает THR, компании Джей Джей Абрамса Bad Robot и студия Paramount уже запустили проект в разработку.

Сценарием картины занимается Джо Бартон ("Ритуал", сериал "Люди"). Абрамс - продюсер, как и в случае с первым фильмом.

Режиссера, каста и даты премьеры у фильма пока нет. Сюжет не разглашается. Хотя известно от источника, что авторы намерены воздержаться от формата "найденное видео" (в нем была решена стартовая картина линейки).

Напомним, что после "Монстро" в серии вышли отличный "Кловерфилд, 10" и неровно принятый странноватый сайфай "Парадокс Кловерфилда".

Новости

Вышел трейлер нового "Ультрамена" от создателей "Евангелиона" 29.01.2021
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 29.01.2021
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 29.01.2021
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 29.01.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ africanarchives
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 29.01.2021
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 29.01.2021
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ neilhimself
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 28.01.2021
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 28.01.2021
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 28.01.2021
⧣ Мэтт Ривз
Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, когда завершатся съемки "Бэтмена" Мэтта Ривза 28.01.2021
Опубликованы новые фото и видео со съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза 19.10.2020
Режиссер нового "Бэтмена" экранизирует "Охоту за Атлантидой" 23.09.2020