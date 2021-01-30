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30.01.2021 11:56
Рубрика: В мире

Устрицы могут осложнить проведение гребных соревнований на Олимпиаде

Текст: Константин Волков

Олимпийский комплекс по гребле на каноэ и байдарках Sea Forest Waterway в Токио пострадал от большого количества устриц, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Фото: REUTERS
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В Токийском заливе в районе Одайба, где расположен олимпийский гребной комплекс, установлены 470 цилиндрических поплавков, каждый 60 сантиметров в диаметре и около 12 метров в длину.

Они на 70 процентов гасят волны, чтобы создать для спортсменов спокойную водную поверхность. На этих поплавках, как оказалось, закрепляются устрицы, в общей сложности их там обнаружено около 14 тонн. Из-за веса моллюсков поплавки практически погрузились под воду, перестав выполнять свою функцию.

По словам ученых, устриц "маки", которые считаются в Японии деликатесом, привлекает в район Sea Forest Waterway высокая соленость воды и присутствие фитопланктона.

В настоящее время власти Токио срочно ищут способ избавиться от проблемы.

Ранее 29 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио этим летом".

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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