Устрицы могут осложнить проведение гребных соревнований на Олимпиаде

Олимпийский комплекс по гребле на каноэ и байдарках Sea Forest Waterway в Токио пострадал от большого количества устриц, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

В Токийском заливе в районе Одайба, где расположен олимпийский гребной комплекс, установлены 470 цилиндрических поплавков, каждый 60 сантиметров в диаметре и около 12 метров в длину.

Они на 70 процентов гасят волны, чтобы создать для спортсменов спокойную водную поверхность. На этих поплавках, как оказалось, закрепляются устрицы, в общей сложности их там обнаружено около 14 тонн. Из-за веса моллюсков поплавки практически погрузились под воду, перестав выполнять свою функцию.

По словам ученых, устриц "маки", которые считаются в Японии деликатесом, привлекает в район Sea Forest Waterway высокая соленость воды и присутствие фитопланктона.

В настоящее время власти Токио срочно ищут способ избавиться от проблемы.

Ранее 29 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио этим летом".