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30.01.2021 12:21
Рубрика: В мире

В Болгарии для Сильвестра Сталлоне изготовили фальшивый паспорт

Текст: Александр Гацак (София)

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне неоднократно в положительных тонах высказывался о Болгарии, снимал здесь эпизоды своих фильмов, встречался с премьер-министром страны. По всей видимости, именно поэтому он и стал "лицом" подпольной организации, изготавливающей фальшивые документы и деньги.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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В результате операции правоохранительных органов у преступников был изъят поддельный паспорт высочайшего класса на имя звезды "Рокки" и "Рэмбо".

Как сообщается, мошенники показывали документ своим потенциальным клиентам, чтобы продемонстрировать мастерство своей работы.

Из предоставленного сотрудниками полиции снимка разворота паспорта становится ясно, что Сталлоне без его ведома "наградили" гражданством Болгарии. В графе "место рождения" указана София. При этом фото выбрано далеко не строгого образца.

Уголовное дело заведено на шесть человек. Спецпрокуратура обвинила четырех из них в участии в ОПГ, двух других - в ведении преступной деятельности.

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