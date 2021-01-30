В Хорватии мужчина расстрелял четырех человек

В курортном хорватском городе Шибеник в субботу произошло массовое убийство, передают местные СМИ. Убийца расстрелял четырех человек и пустился в бега, он объявлен в розыск.

Сообщается, что инцидент произошел около одного из торговых центров. В припаркованном на стоянке автомобиле прохожие увидели тело человека с огнестрельными ранениями. Спустя некоторое время на выезде из города неизвестный изрешетил машину, в которой находились двое мужчин и одна женщина. Прибывшие на место инцидента медики могли лишь констатировать их смерть. При этом разглядеть детали преступления никому из очевидцев не удалось.

Мотив преступления пока неизвестен. Предположительно убийца состоял в близких отношениях с одной из своих жертв.