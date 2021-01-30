В КНР экс-главу госкомпании казнили за взятки

Бывший глава госкомпании по управлению активами и проблемными долгами China Huarong Лай Сяоминь был казнен по приговору суда за взятки, растраты и "многоженство". Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Как сказано в обвинительном заключении, Лай получил взятки на сумму 1,79 миллиарда юаней (около 280 миллионов долларов), растратил свыше 25 миллионов юаней (порядка 3,9 миллиона долларов) государственных средств, а также сожительствовал со многими женщинами, несмотря на наличие законной супруги.

Как сообщают китайские СМИ, у Лая было свыше 100 любовниц, многих из которых он пристраивал на высокие посты на государственных предприятиях в системе компании China Huarong. Также он приобрел свыше сотни квартир. Деньги и драгоценности Лай хранил в одной из квартир в Пекине, он называл эту квартиру "супермаркетом".

При этом в ходе следствия обвиняемый заявил, что не потратил ничего из взяток, поскольку "берег эти деньги для своих детей".

Расследование дела шло с 2018 года.