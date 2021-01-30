В самые холодные дни года в столицу придут морозы

30 и 31 января считаются у метеорологов самыми холодными днями года. В этом году рекорды холода они не поставят, но мороз в столицу принесут. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как передает его слова агентство РИА новости, днем термометры будут показывать минус 2-3 градуса. Но ветер, снег и влажность добавят "ощущения морозности". Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Однако, температура воздуха, а она в субботу будет колебаться от -5 до -2, будет на восемь градусов выше нормы.

Напомним, что до утра воскресенье в столице действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.