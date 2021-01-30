В США 11 спецназовцев отравились после употребления антифриза

Одиннадцать военнослужащих базы Форт Блисс в Техасе отравились антифризом во время учений, приняв его за алкогольный напиток. Двое из пострадавших помещены в палату интенсивной терапии, сообщает издание USA TODAY.

"Солдаты думали, что пили алкоголь. Военнослужащим запрещено это во время тренировок", - заявила офицер по связям с общественностью 1-й бронетанковой дивизии Элли Пэйн.

По ее словам, первоначальные лабораторные анализы показали отравление этиленгликолем. Инцидент произошел в последний день 10-дневных полевых учений в комплексе Форт Блисс на полигоне МакГрегор.

После появления первых симптомов солдаты прибыли в армейский медицинский центр им. Уильяма Бомонта. Госпиталь обеспечил квалифицированное лечение. По факту происшествия проводится расследование.