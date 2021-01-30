Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Тунисе

Тунис стал третьим государством Африки, одобрившим применение российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Туниса. Таким образом, Тунис стал третьим государством Африки, одобрившим применение вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.

В РФПИ напомнили, что на сегодняшний день препарат "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Алжире и Республике Гвинея.