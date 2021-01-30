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30.01.2021 12:09
Рубрика: Культура

Ванга предсказала пандемию еще в 1995 году

Текст: Сусанна Альперина
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

К 110-летию со дня рождения всемирно известной ясновидящей и пророчицы Первый канал подготовил премьеру болгарского фильма "Ванга: Человек и Феномен". Смотреть можно уже завтра, 31 января, в 16.40, а полную версию - в 23.50.

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Режиссер и автор сценария: Стоян Петров. Среди тех, кто создавал картину - первый президент Калмыкии, IV президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и другие. "РГ" анонсировала этот проект ранее в подборке самых ярких премьер недели. Но тогда еще нам не было известно, что субботняя программа "Сегодня вечером", которая выйдет 30 января, будет также посвящена Ванге и премьере нового фильма.

Гости телешоу, среди которых, в частности, Кирсан Илюмжинов, Валентина Талызина, Елена Проклова поделятся своими воспоминаниями о предсказательнице Ванге.  Вот несколько цитат из программы, которую можно смотреть уже сегодня в 21.20, после вечернего выпуска новостей. И, кстати, в финале журналист Сергей Косторной, который хорошо знал Вангу (он был ее кумом), расскажет об пророчествах на 2021 год. В частности, сказал о том, что в 1995 году Ванга предсказала пандемию во время того, как впала в транс: "Я ее спросил: "О каких страхах ты говоришь? Что это - чума? Какая-такая болячка?". Она ответила: "Ну, ты увидишь. Не дай Бог это все перенести людям. От желтых людей она придет, а к ним - из космоса".

Комментарии

Богомила Косатева, журналист: 

- Ванга говорила: "Есть ряд стремлений в жизни человека - здоровье, семья, дети, карьера - не больше, чем пальцев на руке. И если тебе везет в чем-то одном, то в другом успеха желать не стоит. Так как нужно будет расплачиваться за этот успех. Должно быть равновесие. Если очень сильно желаете чего-то, нужно найти то, чем пожертвуете. Поэтому если получите много, то многим придется и расплачиваться. Не желайте много, потому что не сможете потом за это расплатиться.

Валентина Талызина, актриса: 

- Однажды к Ванге пришел Кашпировский. Они минут сорок разговаривали. Она спрашивала: как жена? Он отвечал: очень хорошо. А дети? Да, нормально. Как бабушка, дедушка? Все хорошо. А дом как? Тоже хорошо. Он ушел, а Ванга ему в спину сказала: все врет, у него уже другая женщина и другие дети.

Елена Проклова, актриса: 

- Она смеялась таким странным, неестественным потусторонним смехом. Второй раз пришла я к ней, и переводчик говорит: "Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!". И Ванга меня так рукой выпроводила. Я помню, что вышла в какой-то полисадничек. Потом мне рассказали, что я села на землю, повалилась, и говорю, что мне страшно, я боюсь, а сама при этом смеялась. Заразила она меня своим смехом. А в первый раз Ванга мне сказала: "Ты еще ко мне приедешь, тебе надо кое-что еще сказать". Ее первым предсказанием было - "кровь свою терять будешь". Когда ушли мои дети, трое моих мальчиков, я вспомнила эти ее слова.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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