Власти Вануату задержали яхту с россиянами

Россияне, совершавшие кругосветное путешествие на яхте "Милонга", задержаны пограничниками островного государства Вануату.

Посольство РФ в Австралии уже знает о произошедшем. В диппредставительстве ТАСС рассказали, что на борту яхты находились три человека. В территориальных водах Вануату они оказались не случайно - хотели пополнить запасы пресной воды и топлива. Но не проинформировали о своих действиях соответствующие службы. Береговая охрана сопроводила судно в местный порт. Граждан России задержали и направили на карантин.

Республика Вануату, находящаяся в юго-западной части Тихого океана, закрыла свои морские и сухопутные границы в марте прошлого года из-за коронавируса.