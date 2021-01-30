Новости

У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел 15:06
Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 14:59
Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3" 14:45
Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 14:21
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07

Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн"

Новости
    30.01.2021, 14:40
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Показанная на днях четвертая серия шоу "Ванда/Вижн" вывела зрителей из морока ситкомов 50-70-х и погрузила в реальность более привычную для поклонников продукции компании Marvel, попутно намекнув на то, что конструкт городка Уествью как минимум в некоторой степени является ментальным и порожден самой Вандой как реакция на чудовищную эмоциональную травму.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только

Тем временем агенты М.Е.Ч. в связке с сотрудниками ФБР пытаются понять, каким образом преодолеть условия аномалии во времени и пространстве и осуществить контролируемое проникновение вовнутрь.

Исходя из показанного в тизере, можно заключить, что Ванда настроена очень воинственно, так как понимает, что разрушение альтернативной реальности приведет к очередной, совсем бесповоротной гибели Вижна. И появляющиеся время от времени глитчи свидетельствуют о том, что ее укромный мирок начинает давать трещину.

Премьера пятого эпизода - 5 февраля.

Новости

Вышел трейлер нового "Ультрамена" от создателей "Евангелиона" 29.01.2021
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 29.01.2021
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 29.01.2021
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 29.01.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ africanarchives
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 29.01.2021
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 29.01.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ neilhimself
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 28.01.2021
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 28.01.2021
Фото: начались съемки шестого сезона "Острых козырьков" 28.01.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 28.01.2021
Стало известно, когда завершатся съемки "Бэтмена" Мэтта Ривза 28.01.2021