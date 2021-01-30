Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн"

Показанная на днях четвертая серия шоу "Ванда/Вижн" вывела зрителей из морока ситкомов 50-70-х и погрузила в реальность более привычную для поклонников продукции компании Marvel, попутно намекнув на то, что конструкт городка Уествью как минимум в некоторой степени является ментальным и порожден самой Вандой как реакция на чудовищную эмоциональную травму.

Тем временем агенты М.Е.Ч. в связке с сотрудниками ФБР пытаются понять, каким образом преодолеть условия аномалии во времени и пространстве и осуществить контролируемое проникновение вовнутрь.

Исходя из показанного в тизере, можно заключить, что Ванда настроена очень воинственно, так как понимает, что разрушение альтернативной реальности приведет к очередной, совсем бесповоротной гибели Вижна. И появляющиеся время от времени глитчи свидетельствуют о том, что ее укромный мирок начинает давать трещину.

Премьера пятого эпизода - 5 февраля.