За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело за сутки 24 502 человека.

Распределение по субъектам такое Санкт-Петербург - 2512

Москва - 2430

Московская область - 1069

Нижегородская область - 472

Воронежская область - 376

Ростовская область - 376

Свердловская область - 359

Красноярский край - 311

Самарская область - 305

Хабаровский край - 287

Пермский край - 287

Вологодская область - 286

Челябинская область - 281

Иркутская область - 266

Республика Карелия - 251

Саратовская область - 245

Волгоградская область - 243

Архангельская область - 238

Ставропольский край - 233

Пензенская область - 226

Ленинградская область - 219

Забайкальский край - 215

Приморский край - 215

Тверская область - 198

Калининградская область - 192

Ульяновская область - 189

Ярославская область - 185

Краснодарский край - 185

Смоленская область - 183

Омская область - 183

Алтайский край - 183

Брянская область - 178

Ханты-Мансийский автономный округ - 178

Республика Крым - 178

Курская область - 177

Мурманская область - 173

Кировская область - 173

Псковская область - 171

Белгородская область - 171

Астраханская область - 170

Тульская область - 170

Ивановская область - 169

Республика Башкортостан - 168

Оренбургская область - 165

Орловская область - 162

Калужская область - 155

Тамбовская область - 154

Новгородская область - 153

Республика Бурятия - 153

Липецкая область - 151

Владимирская область - 150

Тюменская область - 144

Республика Коми - 141

Удмуртская Республика - 137

Новосибирская область - 136

Республика Саха (Якутия) - 123

Рязанская область - 106

Севастополь - 103

Кемеровская область - 99

Республика Дагестан - 97

Курганская область - 96

Томская область - 93

Сахалинская область - 91

Амурская область - 90

Республика Чувашия - 90

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Республика Татарстан - 84

Республика Мордовия - 76

Республика Калмыкия - 75

Карачаево-Черкесская Республика - 68

Республика Северная Осетия-Алания - 65

Ямало-Ненецкий автономный округ - 63

Камчатский край - 60

Республика Алтай - 55

Республика Хакасия - 55

Республика Адыгея - 49

Костромская область - 46

Республика Ингушетия - 45

Республика Марий Эл - 44

Чеченская Республика - 33

Магаданская область - 20

Республика Тыва - 15

Чукотский автономный округ - 10

Еврейская автономная область - 9

Ненецкий автономный округ - 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,2%

3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,3% За последние сутки подтверждено 512 смертей Москва - 68

Санкт-Петербург - 64

Московская область - 35

Красноярский край - 23

Воронежская область - 20

Краснодарский край - 19

Свердловская область - 16

Алтайский край - 13

Нижегородская область - 13

Иркутская область - 12

Республика Чувашия - 12

Ленинградская область - 10

Пермский край - 10

Ростовская область - 10

Тульская область - 10

Владимирская область - 7

Ивановская область - 7

Новосибирская область - 7

Челябинская область - 7

Вологодская область - 6

Приморский край - 6

Республика Крым - 6

Республика Татарстан - 6

Белгородская область - 5

Волгоградская область - 5

Курская область - 5

Мурманская область - 5

Оренбургская область - 5

Саратовская область - 5

Смоленская область - 5

Удмуртская Республика - 5

Калужская область - 4

Омская область - 4

Республика Дагестан - 4

Севастополь - 4

Ханты-Мансийский автономный округ - 4

Ярославская область - 4

Астраханская область - 3

Забайкальский край - 3

Орловская область - 3

Республика Северная Осетия - Алания - 3

Ставропольский край - 3

Тамбовская область - 3

Тверская область - 3

Архангельская область - 2

Еврейская автономная область - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Кемеровская область - 2

Липецкая область - 2

Магаданская область - 2

Пензенская область - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Бурятия - 2

Республика Калмыкия - 2

Республика Карелия - 2

Республика Мордовия - 2

Республика Саха (Якутия) - 2

Республика Хакасия - 2

Самарская область - 2

Томская область - 2

Хабаровский край - 2

Амурская область - 1

Кировская область - 1

Костромская область - 1

Псковская область - 1

Республика Коми - 1

Рязанская область - 1 За весь период по России умерло 72 697 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 502 человека: Москва - 5584

Санкт-Петербург - 3409

Московская область - 1009

Нижегородская область - 497

Челябинская область - 470

Ростовская область - 428

Мурманская область - 382

Воронежская область - 381

Свердловская область - 379

Иркутская область - 337

Пермский край - 333

Красноярский край - 327

Республика Карелия - 322

Вологодская область - 302

Архангельская область - 301

Хабаровский край - 291

Кировская область - 285

Самарская область - 276

Ленинградская область - 274

Саратовская область - 263

Забайкальский край - 256

Республика Крым - 254

Краснодарский край - 245

Ханты-Мансийский автономный округ - 244

Волгоградская область - 242

Приморский край - 239

Ульяновская область - 231

Новгородская область - 229

Новосибирская область - 228

Тверская область - 221

Ставропольский край - 207

Брянская область - 201

Пензенская область - 192

Омская область - 191

Смоленская область - 191

Ямало-Ненецкий автономный округ - 191

Тульская область - 190

Калининградская область - 188

Сахалинская область - 187

Ярославская область - 179

Курская область - 175

Республика Бурятия - 173

Республика Башкортостан - 172

Удмуртская Республика - 168

Оренбургская область - 166

Орловская область - 164

Липецкая область - 155

Владимирская область - 153

Алтайский край - 152

Калужская область - 151

Республика Коми - 143

Тюменская область - 141

Республика Дагестан - 133

Ивановская область - 128

Томская область - 124

Республика Саха (Якутия) - 121

Белгородская область - 117

Чеченская Республика - 116

Амурская область - 109

Рязанская область - 105

Кемеровская область - 104

Республика Татарстан - 99

Тамбовская область - 97

Курганская область - 94

Республика Мордовия - 89

Астраханская область - 83

Псковская область - 83

Карачаево-Черкесская Республика - 78

Республика Чувашия - 78

Кабардино-Балкарская Республика - 77

Республика Северная Осетия - Алания - 68

Республика Алтай - 64

Республика Калмыкия - 64

Камчатский край - 63

Республика Хакасия - 61

Костромская область - 58

Республика Адыгея - 51

Республика Марий Эл - 46

Севастополь - 43

Магаданская область - 25

Еврейская автономная область - 16

Республика Ингушетия - 13

Чукотский автономный округ - 12

Республика Тыва - 11

Ненецкий автономный округ - 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 279 964.