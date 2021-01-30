За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело за сутки 24 502 человека.
Распределение по субъектам такое
- Санкт-Петербург - 2512
- Москва - 2430
- Московская область - 1069
- Нижегородская область - 472
- Воронежская область - 376
- Ростовская область - 376
- Свердловская область - 359
- Красноярский край - 311
- Самарская область - 305
- Хабаровский край - 287
- Пермский край - 287
- Вологодская область - 286
- Челябинская область - 281
- Иркутская область - 266
- Республика Карелия - 251
- Саратовская область - 245
- Волгоградская область - 243
- Архангельская область - 238
- Ставропольский край - 233
- Пензенская область - 226
- Ленинградская область - 219
- Забайкальский край - 215
- Приморский край - 215
- Тверская область - 198
- Калининградская область - 192
- Ульяновская область - 189
- Ярославская область - 185
- Краснодарский край - 185
- Смоленская область - 183
- Омская область - 183
- Алтайский край - 183
- Брянская область - 178
- Ханты-Мансийский автономный округ - 178
- Республика Крым - 178
- Курская область - 177
- Мурманская область - 173
- Кировская область - 173
- Псковская область - 171
- Белгородская область - 171
- Астраханская область - 170
- Тульская область - 170
- Ивановская область - 169
- Республика Башкортостан - 168
- Оренбургская область - 165
- Орловская область - 162
- Калужская область - 155
- Тамбовская область - 154
- Новгородская область - 153
- Республика Бурятия - 153
- Липецкая область - 151
- Владимирская область - 150
- Тюменская область - 144
- Республика Коми - 141
- Удмуртская Республика - 137
- Новосибирская область - 136
- Республика Саха (Якутия) - 123
- Рязанская область - 106
- Севастополь - 103
- Кемеровская область - 99
- Республика Дагестан - 97
- Курганская область - 96
- Томская область - 93
- Сахалинская область - 91
- Амурская область - 90
- Республика Чувашия - 90
- Кабардино-Балкарская Республика - 88
- Республика Татарстан - 84
- Республика Мордовия - 76
- Республика Калмыкия - 75
- Карачаево-Черкесская Республика - 68
- Республика Северная Осетия-Алания - 65
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 63
- Камчатский край - 60
- Республика Алтай - 55
- Республика Хакасия - 55
- Республика Адыгея - 49
- Костромская область - 46
- Республика Ингушетия - 45
- Республика Марий Эл - 44
- Чеченская Республика - 33
- Магаданская область - 20
- Республика Тыва - 15
- Чукотский автономный округ - 10
- Еврейская автономная область - 9
- Ненецкий автономный округ - 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,1%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,2%
- 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 512 смертей
- Москва - 68
- Санкт-Петербург - 64
- Московская область - 35
- Красноярский край - 23
- Воронежская область - 20
- Краснодарский край - 19
- Свердловская область - 16
- Алтайский край - 13
- Нижегородская область - 13
- Иркутская область - 12
- Республика Чувашия - 12
- Ленинградская область - 10
- Пермский край - 10
- Ростовская область - 10
- Тульская область - 10
- Владимирская область - 7
- Ивановская область - 7
- Новосибирская область - 7
- Челябинская область - 7
- Вологодская область - 6
- Приморский край - 6
- Республика Крым - 6
- Республика Татарстан - 6
- Белгородская область - 5
- Волгоградская область - 5
- Курская область - 5
- Мурманская область - 5
- Оренбургская область - 5
- Саратовская область - 5
- Смоленская область - 5
- Удмуртская Республика - 5
- Калужская область - 4
- Омская область - 4
- Республика Дагестан - 4
- Севастополь - 4
- Ханты-Мансийский автономный округ - 4
- Ярославская область - 4
- Астраханская область - 3
- Забайкальский край - 3
- Орловская область - 3
- Республика Северная Осетия - Алания - 3
- Ставропольский край - 3
- Тамбовская область - 3
- Тверская область - 3
- Архангельская область - 2
- Еврейская автономная область - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Кемеровская область - 2
- Липецкая область - 2
- Магаданская область - 2
- Пензенская область - 2
- Республика Башкортостан - 2
- Республика Бурятия - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Республика Карелия - 2
- Республика Мордовия - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Республика Хакасия - 2
- Самарская область - 2
- Томская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Амурская область - 1
- Кировская область - 1
- Костромская область - 1
- Псковская область - 1
- Республика Коми - 1
- Рязанская область - 1
За весь период по России умерло 72 697 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 502 человека:
- Москва - 5584
- Санкт-Петербург - 3409
- Московская область - 1009
- Нижегородская область - 497
- Челябинская область - 470
- Ростовская область - 428
- Мурманская область - 382
- Воронежская область - 381
- Свердловская область - 379
- Иркутская область - 337
- Пермский край - 333
- Красноярский край - 327
- Республика Карелия - 322
- Вологодская область - 302
- Архангельская область - 301
- Хабаровский край - 291
- Кировская область - 285
- Самарская область - 276
- Ленинградская область - 274
- Саратовская область - 263
- Забайкальский край - 256
- Республика Крым - 254
- Краснодарский край - 245
- Ханты-Мансийский автономный округ - 244
- Волгоградская область - 242
- Приморский край - 239
- Ульяновская область - 231
- Новгородская область - 229
- Новосибирская область - 228
- Тверская область - 221
- Ставропольский край - 207
- Брянская область - 201
- Пензенская область - 192
- Омская область - 191
- Смоленская область - 191
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 191
- Тульская область - 190
- Калининградская область - 188
- Сахалинская область - 187
- Ярославская область - 179
- Курская область - 175
- Республика Бурятия - 173
- Республика Башкортостан - 172
- Удмуртская Республика - 168
- Оренбургская область - 166
- Орловская область - 164
- Липецкая область - 155
- Владимирская область - 153
- Алтайский край - 152
- Калужская область - 151
- Республика Коми - 143
- Тюменская область - 141
- Республика Дагестан - 133
- Ивановская область - 128
- Томская область - 124
- Республика Саха (Якутия) - 121
- Белгородская область - 117
- Чеченская Республика - 116
- Амурская область - 109
- Рязанская область - 105
- Кемеровская область - 104
- Республика Татарстан - 99
- Тамбовская область - 97
- Курганская область - 94
- Республика Мордовия - 89
- Астраханская область - 83
- Псковская область - 83
- Карачаево-Черкесская Республика - 78
- Республика Чувашия - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Республика Северная Осетия - Алания - 68
- Республика Алтай - 64
- Республика Калмыкия - 64
- Камчатский край - 63
- Республика Хакасия - 61
- Костромская область - 58
- Республика Адыгея - 51
- Республика Марий Эл - 46
- Севастополь - 43
- Магаданская область - 25
- Еврейская автономная область - 16
- Республика Ингушетия - 13
- Чукотский автономный округ - 12
- Республика Тыва - 11
- Ненецкий автономный округ - 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 279 964.