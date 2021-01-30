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30.01.2021 11:04
Рубрика: Общество

В России выявлено 19 032 новых случая коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело за сутки 24 502 человека.
Распределение по субъектам такое
  • Санкт-Петербург - 2512
  • Москва - 2430
  • Московская область - 1069
  • Нижегородская область - 472
  • Воронежская область - 376
  • Ростовская область - 376
  • Свердловская область - 359
  • Красноярский край - 311
  • Самарская область - 305
  • Хабаровский край - 287
  • Пермский край - 287
  • Вологодская область - 286
  • Челябинская область - 281
  • Иркутская область - 266
  • Республика Карелия - 251
  • Саратовская область - 245
  • Волгоградская область - 243
  • Архангельская область - 238
  • Ставропольский край - 233
  • Пензенская область - 226
  • Ленинградская область - 219
  • Забайкальский край - 215
  • Приморский край - 215
  • Тверская область - 198
  • Калининградская область - 192
  • Ульяновская область - 189
  • Ярославская область - 185
  • Краснодарский край - 185
  • Смоленская область - 183
  • Омская область - 183
  • Алтайский край - 183
  • Брянская область - 178
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 178
  • Республика Крым - 178
  • Курская область - 177
  • Мурманская область - 173
  • Кировская область - 173
  • Псковская область - 171
  • Белгородская область - 171
  • Астраханская область - 170
  • Тульская область - 170
  • Ивановская область - 169
  • Республика Башкортостан - 168
  • Оренбургская область - 165
  • Орловская область - 162
  • Калужская область - 155
  • Тамбовская область - 154
  • Новгородская область - 153
  • Республика Бурятия - 153
  • Липецкая область - 151
  • Владимирская область - 150
  • Тюменская область - 144
  • Республика Коми - 141
  • Удмуртская Республика - 137
  • Новосибирская область - 136
  • Республика Саха (Якутия) - 123
  • Рязанская область - 106
  • Севастополь - 103
  • Кемеровская область - 99
  • Республика Дагестан - 97
  • Курганская область - 96
  • Томская область - 93
  • Сахалинская область - 91
  • Амурская область - 90
  • Республика Чувашия - 90
  • Кабардино-Балкарская Республика - 88
  • Республика Татарстан - 84
  • Республика Мордовия - 76
  • Республика Калмыкия - 75
  • Карачаево-Черкесская Республика - 68
  • Республика Северная Осетия-Алания - 65
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 63
  • Камчатский край - 60
  • Республика Алтай - 55
  • Республика Хакасия - 55
  • Республика Адыгея - 49
  • Костромская область - 46
  • Республика Ингушетия - 45
  • Республика Марий Эл - 44
  • Чеченская Республика - 33
  • Магаданская область - 20
  • Республика Тыва - 15
  • Чукотский автономный округ - 10
  • Еврейская автономная область - 9
  • Ненецкий автономный округ - 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,1%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,2%
  • 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 512 смертей
  • Москва - 68
  • Санкт-Петербург - 64
  • Московская область - 35
  • Красноярский край - 23
  • Воронежская область - 20
  • Краснодарский край - 19
  • Свердловская область - 16
  • Алтайский край - 13
  • Нижегородская область - 13
  • Иркутская область - 12
  • Республика Чувашия - 12
  • Ленинградская область - 10
  • Пермский край - 10
  • Ростовская область - 10
  • Тульская область - 10
  • Владимирская область - 7
  • Ивановская область - 7
  • Новосибирская область - 7
  • Челябинская область - 7
  • Вологодская область - 6
  • Приморский край - 6
  • Республика Крым - 6
  • Республика Татарстан - 6
  • Белгородская область - 5
  • Волгоградская область - 5
  • Курская область - 5
  • Мурманская область - 5
  • Оренбургская область - 5
  • Саратовская область - 5
  • Смоленская область - 5
  • Удмуртская Республика - 5
  • Калужская область - 4
  • Омская область - 4
  • Республика Дагестан - 4
  • Севастополь - 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 4
  • Ярославская область - 4
  • Астраханская область - 3
  • Забайкальский край - 3
  • Орловская область - 3
  • Республика Северная Осетия - Алания - 3
  • Ставропольский край - 3
  • Тамбовская область - 3
  • Тверская область - 3
  • Архангельская область - 2
  • Еврейская автономная область - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Липецкая область - 2
  • Магаданская область - 2
  • Пензенская область - 2
  • Республика Башкортостан - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Республика Калмыкия - 2
  • Республика Карелия - 2
  • Республика Мордовия - 2
  • Республика Саха (Якутия) - 2
  • Республика Хакасия - 2
  • Самарская область - 2
  • Томская область - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Амурская область - 1
  • Кировская область - 1
  • Костромская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Республика Коми - 1
  • Рязанская область - 1

За весь период по России умерло 72 697 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 502 человека:
  • Москва - 5584
  • Санкт-Петербург - 3409
  • Московская область - 1009
  • Нижегородская область - 497
  • Челябинская область - 470
  • Ростовская область - 428
  • Мурманская область - 382
  • Воронежская область - 381
  • Свердловская область - 379
  • Иркутская область - 337
  • Пермский край - 333
  • Красноярский край - 327
  • Республика Карелия - 322
  • Вологодская область - 302
  • Архангельская область - 301
  • Хабаровский край - 291
  • Кировская область - 285
  • Самарская область - 276
  • Ленинградская область - 274
  • Саратовская область - 263
  • Забайкальский край - 256
  • Республика Крым - 254
  • Краснодарский край - 245
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 244
  • Волгоградская область - 242
  • Приморский край - 239
  • Ульяновская область - 231
  • Новгородская область - 229
  • Новосибирская область - 228
  • Тверская область - 221
  • Ставропольский край - 207
  • Брянская область - 201
  • Пензенская область - 192
  • Омская область - 191
  • Смоленская область - 191
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 191
  • Тульская область - 190
  • Калининградская область - 188
  • Сахалинская область - 187
  • Ярославская область - 179
  • Курская область - 175
  • Республика Бурятия - 173
  • Республика Башкортостан - 172
  • Удмуртская Республика - 168
  • Оренбургская область - 166
  • Орловская область - 164
  • Липецкая область - 155
  • Владимирская область - 153
  • Алтайский край - 152
  • Калужская область - 151
  • Республика Коми - 143
  • Тюменская область - 141
  • Республика Дагестан - 133
  • Ивановская область - 128
  • Томская область - 124
  • Республика Саха (Якутия) - 121
  • Белгородская область - 117
  • Чеченская Республика - 116
  • Амурская область - 109
  • Рязанская область - 105
  • Кемеровская область - 104
  • Республика Татарстан - 99
  • Тамбовская область - 97
  • Курганская область - 94
  • Республика Мордовия - 89
  • Астраханская область - 83
  • Псковская область - 83
  • Карачаево-Черкесская Республика - 78
  • Республика Чувашия - 78
  • Кабардино-Балкарская Республика - 77
  • Республика Северная Осетия - Алания - 68
  • Республика Алтай - 64
  • Республика Калмыкия - 64
  • Камчатский край - 63
  • Республика Хакасия - 61
  • Костромская область - 58
  • Республика Адыгея - 51
  • Республика Марий Эл - 46
  • Севастополь - 43
  • Магаданская область - 25
  • Еврейская автономная область - 16
  • Республика Ингушетия - 13
  • Чукотский автономный округ - 12
  • Республика Тыва - 11
  • Ненецкий автономный округ - 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 279 964.

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