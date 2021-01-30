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Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости"

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    30.01.2021, 13:07
Текст:   Богдан Бобров

Опальный режиссер Зак Снайдер наконец-то огласил в своем Twitter-аккаунте дату премьеры собственной версии многострадальной "Лиги справедливости".

Буквально вымученная постановщиком и его армией фанатов лента о команде супергероев DC выйдет в сервисе HBO Max 18 марта.

К анонсу прикреплен постер в нарочито серьезной черно-белой палитре.

Судя по реакции подписчиков, Снайдер со своими бесконечными рассказами о том, какой классной получится его "Лига справедливости", уже успел изрядно поднадоесть аудитории. Один из самых "верхних" комментариев, например, гласит: "Бро, я не уверен, почему никто не хотел тебе это рассказывать, но "Хранители" - это мусор, а "300 спартанцев" - единственный хороший фильм, который ты когда-либо снял, пожалуйста, успокойся".

Snyder Cut не будет поделен на части, а его хронометраж составит целых 4 часа, при этом, согласно обещаниям кинодела, большая часть - это новый, не использованный ранее материал.

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