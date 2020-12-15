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Из-за матерящегося Бэтмена "Лига справедливости" получит рейтинг "R"

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    15.12.2020, 14:47
Текст:   Богдан Бобров

Зак Снайдер продолжает бомбить интернет подробностями о своей версии "Лиги справедливости". Новую порцию интересных фактов на этот раз он скормил журналу Entertainment Weekly.

Фото: kinopoisk.ru
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Постановщик в ходе беседы предположил, что картина получит взрослый рейтинг "R".

Обусловлено это, по его мнению, может быть тем, что Бэтмен Бена Аффлека по ходу фильма предстанет жутким матерщинником, ругающимся разными непристойными словами.

Кроме того, Степпенвулф будет изображен более жестоким злодеем, который в кадре будет буквально разрывать людей на части.

Судя по количеству интервью и сетевой активности, неясно, когда Зак Снайдер вообще успевает заниматься непосредственно производством фильма. Возможно, поэтому у ленты до сих пор нет точной даты премьеры - она запланирована на 2021 год, без какой-либо другой конкретики.

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