В режиссерской версии "Лиги справедливости" будет 2,5 часа новых сцен

Зак Снайдер пообещал фанатам 2,5 часа нового материала в своей версии "Лиги справедливости". Прошло три года с премьеры, а по фильму продолжают выходить трейлеры.

Как сообщает Gizmodo, Зак Снайдер, который первым занял режиссерское кресло при создании фильма, но потом его покинул из-за семейной трагедии, сейчас с головой погружен в создание своей версии фильма. Теперь вот пообещал половину хронометража новых сцен в четырехчасовой картине. Причем почти весь материал он уже отснял в 2016 году, но тогда его не использовали. Новые сцены, доснятые сейчас, занимают всего четыре минуты.

Напомним, на больших экранах "Лига справедливости" вышла в 2017 года. Снайдер на финальных стадиях съемок вместе с женой Деборой (она была продюсером) покинул проект из-за самоубийства дочери. На его место пригласили Джосса Уидона ("Светлячок", "Мстители"). Тот закончил фильм, но смена режиссера не могла не сказаться на результатах - фильм не очень удачно показал себя в прокате.

Но Снайдер решил исправить положение и взялся за свою версию, которая получила незатейливую приставку - Snyder Cut ("Версия Снайдера"). О дате премьеры ничего не известно, только лишь формулировка "когда-нибудь в 2021 году".