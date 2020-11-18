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Зак Снайдер опубликовал черно-белый трейлер "Лиги справедливости"

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    18.11.2020, 11:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Режиссер Зак Снайдер продолжает продвигать свою авторскую версию "Лиги справедливости", не показывая при этом ничего нового.

В этот раз он просто еще раз опубликовал в своем Twitter-аккаунте трейлер трехмесячной давности, перекрасив его в черно-белые цвета.

Такой пассаж, пожалуй, уже вполне выглядит, как толстый троллинг со стороны постановщика.

Даты премьеры по-прежнему нет - ориентировочно Snyder Cut должен появиться на стриминговой платформе HBO Max "когда-нибудь в 2021 году".

Ранее Снайдер подтвердил, что в досъемках принял участие Джаред Лето в роли Джокера.

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