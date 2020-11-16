Новости

В Marvel рассказали о цифровом двойнике Боузмана для "Черной пантеры 2" 16:33
Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе" 14:07
Сергей Бурунов рассказал о работе над Call of Duty: Black Ops Cold War 13:36
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48

Зак Снайдер рассказал о досъемках своей версии "Лиги справедливости"

Новости
    16.11.2020, 16:21
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Зак Снайдер в очередном интервью рассказал несколько новых деталей о своей авторской ультимативной версии "Лиги справедливости".

Фото: youtube.com/ Netflix
Появились первые подробности о сериале-приквеле "Ведьмака"

Стало известно, что досъемки, прошедшие в октябре, дополнят хронометраж картины всего четырьмя минутами. При этом, по первоначальным оценкам, Warner Bros. планировала потратить на доработку фильма от 20 до 30 млн долларов.

Тем не менее зрителям обещают показать намного больше нового контента, потому что изначально снятого материала "запросто хватило бы еще на один фильм".

Также постановщик подтвердил, что в картине появится Джокер в исполнении Джареда Лето, но его версия будет сильно отличаться от той, что была представлена в "Отряде самоубийц".

Как бы там ни было, пока что это все только слова, и чем дольше времени не называется дата премьеры, тем больше вся эта затея со Snyder Cut начинает быть похожей на мыльный пузырь.

В сетке расписания платформы HBO Max релиз режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирован "когда-нибудь в 2021 году".

Новости

Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 11:08
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха!" 10:23
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Пол У.С. Андерсон готов снять сиквел "Охотника на монстров" 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ LITVINOV
Видео: бандитские разборки в "Простоквашино по-джентельменски" 13.11.2020
Вышел первый трейлер фильма "Неадекватные люди 2" 11.11.2020
Видео: Геральт и Йеннифэр воссоединились на съемках сериала "Ведьмак" 09.11.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 15.11.2020
"Кхал Дрого" рассказал, что его семья голодала после "Игры престолов" 14.11.2020
Крис Прэтт вернется к роли "Звездного Лорда" в новом "Торе" 14.11.2020