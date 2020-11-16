Зак Снайдер рассказал о досъемках своей версии "Лиги справедливости"

Режиссер Зак Снайдер в очередном интервью рассказал несколько новых деталей о своей авторской ультимативной версии "Лиги справедливости".

Стало известно, что досъемки, прошедшие в октябре, дополнят хронометраж картины всего четырьмя минутами. При этом, по первоначальным оценкам, Warner Bros. планировала потратить на доработку фильма от 20 до 30 млн долларов.

Тем не менее зрителям обещают показать намного больше нового контента, потому что изначально снятого материала "запросто хватило бы еще на один фильм".

Также постановщик подтвердил, что в картине появится Джокер в исполнении Джареда Лето, но его версия будет сильно отличаться от той, что была представлена в "Отряде самоубийц".

Как бы там ни было, пока что это все только слова, и чем дольше времени не называется дата премьеры, тем больше вся эта затея со Snyder Cut начинает быть похожей на мыльный пузырь.

В сетке расписания платформы HBO Max релиз режиссерской версии "Лиги справедливости" запланирован "когда-нибудь в 2021 году".